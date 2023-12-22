Fenerbahçe Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu! İşte Dev Karşılaşmayı Yönetecek İsim

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında dev derbide, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Topladıkları 43'er puanla ligin zirvesinde yer alan iki takımın karşı karşıya geleceği maçta nefesler tutulacak.

Dev derbiye doğru geri sayım sürerken maçı yönetecek hakemin kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi belli oldu! İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu!

Fenerbahçe, ligde oynadığı 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 43 puanla, rakibi Galatasaray'ın önünde averajla ligin zirvesinde yer alan sarı-lacivertliler, kendi sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, kendi evindeki tek puan kaybında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Galatasaray da ezeli rakibi gibi ligde oynadığı 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 43 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak ve Hatayspor'a 2-1 yenilerek yaşamıştı.

TFF, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi de belli oldu.

Buna göre, 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.