Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek! İşte dev derbi öncesi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alarak topladığı 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Zorlu maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Derbinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE'DEN SON NOTLAR

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku ise Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic de sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, hazır olmadığı gerekçesiyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almamıştı. Takımla çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 7 oyuncu, sarı-lacivertli formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak. Bu isimlerin yanı sıra daha önce kadroda bulunan ama Galatasaray'a karşı oynayamayan Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyecek.

GALATASARAY'DAN SON NOTLAR

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son 4 Süper Lig maçında 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. Milli oyuncu, Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında 1'er gol kaydederek takımın son 4 galibiyetinde önemli rol oynadı.

Galatasaray, Okan Buruk'un takımın başında olduğu dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçın 3'ünde gol yemedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk ile çıktığı 4 lig maçında Fenerbahçe'yi 2 kez 3-0 mağlup etti. Ezeli rakibiyle 1 maçta da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında sadece geçen sezon 1-0 kaybettiği karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Amrabat), Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens (Berkan), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen