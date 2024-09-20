Fenerbahçe ile Galatasaray, 401. kez karşı karşıya gelecek! İşte sayılarla ezeli rekabet
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip yarınki derbiyle tarihde 401. kez karşılaşacak. İşte sayılarla 115 yıllık rekabet...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip arasındaki rekabet, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan maçla başlamıştı. Oynanan ilk özel maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.
LİGDE 135. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
27.09.2020 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
06.02.2021 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
21.11.2021 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
10.04.2022 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
04.06.2023 Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
24.12.2023 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
07.04.2024 Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (TFF Süper Kupa - Hükmen)
19.05.2024 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
Kaynak: Anadolu Ajansı