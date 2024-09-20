Fenerbahçe ile Galatasaray, 401. kez karşı karşıya gelecek! İşte sayılarla ezeli rekabet

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki ezeli rakip arasındaki rekabet, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan maçla başlamıştı. Oynanan ilk özel maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

LİGDE 135. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

27.09.2020 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

06.02.2021 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

21.11.2021 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

10.04.2022 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

04.06.2023 Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

24.12.2023 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

07.04.2024 Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (TFF Süper Kupa - Hükmen)

19.05.2024 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe