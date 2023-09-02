Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

TFF Trendyol Süper Lig'de Avrupa ön elemelerinden dolayı Avrupa'da oynayan temsilcilerimizin maçlarını ertelemişti. Lige kısa bir aradan sonra tekrar giriş yapacak olan Fenerbahçe zorlu Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Maç Eryaman Stadın'da oynanacak.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE YARIN MKE ANKARAGÜCÜ'NE KONUK OLACAK

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Resim : 1
Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

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Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.


Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fenerbahçe # MKE Ankaragücü
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