Fenerbahçe'de Anthony Martial Harekatı! Yönetim Forvet Transferi İçin Kolları Sıvadı

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Kanarya, Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Martial'a kancayı taktı.

Batshuayı Krizi!

Dzeko'nun arkasında kalan Batshuayi sarı lacivertli yönetime ayrılık mesajını iletti. EURO 2024'te Belçika formasıyla görev almak isteyen yıldız oyuncu düzenli forma giymek istiyor. Belçika'dan talipleri olan Batshuayi ile yolları ayırma ihtimali bulunan Fenerbahçe, çok kaliteli bir golcü almayı planlıyor.

Çalışmalara hız veren Kanarya, Manchester United'ın 27 yaşındaki santrforu Anthony Martial'ı yeniden gündeme aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'la oynayacakları maç için İstanbul'a geldiğinde Manchester United yönetimine teklif sunacak.

Martial, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor. 30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncu EURO 2024 öncesi düzenli forma giyebileceği Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Piyasa Değeri 15 Milyon Euro

Anthony Martial bu sezon Manchester United formasıyla 15 maçta görev aldı. 15 milyon piyasa değeri olan Martial'ın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Martıal Kimdir?

Anthony Martial, futbola Fransa'nın Lyon takımında başladı. Ardından Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise Manchester United'ın yolunu tuttu. 1 yıllığına Sevilla'ya kiralanan yıldız oyuncu yeniden İngiliz kulübüne döndü.