Fenerbahçe'de Fred'den sonra 2.Londra çıkarması! De Gea

Premier Lig deviyle yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan İspanyol file bekçisinin adı, Fenerbahçe'yle anılıyor. Kanarya'nın yeni transfer Fred'in, eski takım arkadaşını arayarak Türkiye'ye gelmesi önerisinde bulunduğu öne sürülüyor.

LIVAKOVIC'İN DURUMU BELİRSİZ

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'in geleceğinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Hırvat basınında son olarak Livakovic'in, 31 Ağustos tarihinden sonra Dinamo'dan ayrılacağı haberi yapıldı. Şampiyonlar Ligi eşleşmesi 3. ön eleme turunda AEK ile eşleşen Hırvat ekibinin, 28 yaşındaki file bekçisini, gruplara kalma sürecine kadar oynatmak istediği öne sürüldü. Kanarya'nın ise bir an önce deneyimli eldiveni kadrosunda görmek konusunda ısrarcı olduğu vurgulandı.

ALTAY'A 6 MİLYON EURO

Taraftarların zaman zaman protestolarına maruz kalan kaleci Altay Bayırdır için son dönemde transfer piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin satışına sıcak baktığı Altay için Al Tai Kulübü'nün harekete geçtiği bildirildi. Al Tai'nin, Milli file bekçisi için 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin, tecrübeli eldivene de maaş olarak son derece tatmin edici bir teklif yaptığı belirtildi.

DAVID DE GEA SÜRPRİZİ

Yeni sezonda mutlaka kaleye yabancı bir oyuncuyu eklemek isteyen Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun sonunda Manchester United'la yollarını ayıran David De Gea için düğmeye bastı.

FRED DEVREDE

Haberde Kanarya'nın Manchester devinden transfer ettiği Fred'in, yakın arkadaşı olan De Gea'yı arayarak, Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını sorduğu öne sürüldü. Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni kontrat konusunda anlaşamayan ve kulüpteki 12 yıllık macerası sona eren 32 yaşındaki eldivenin ismi, Real Madrid'le anılıyordu.

BİRÇOK TEKLİF ALIYOR

Ancak Real, Chelsea'den Kepa'yı tercih edince, İspanyol file bekçisinin transferi gerçekleşmedi. Menajeri aracılığıyla birçok teklif alan De Gea'yı MLS'ten Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'nın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın da istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Deneyimli kalecinin ise geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

DAVID DE GEA KİMDİR?

David de Gea, 7 Kasım 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Madrid, İspanya doğumludur. 189 cm boyundadır ve kaleci olarak görev yapmaktadır. İspanya Milli Takımı ile 45 maça çıkmıştır. Atletico Madrid altyapısında yetişmiştir. Atletico Madrid A takımında gösterdiği performans ile Manchester United'a transfer olmuştur. Kariyerinde 664 maça çıktmıştır. 740 gol yemiş, 223 kez kalesini gole kapatmıştır.