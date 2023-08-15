Fenerbahçe'de hedef Rovella! Juventus ile temasa geçildi

Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe Fred ve Cengiz'in ardından son olarak gündemine Juventuslu orta saha Rovella'yı aldı.Sarı-lacivertliler defansif orta saha takviyesini Rovella ile doldurmak istiyor. Bu transfer için Juventusla temasa geçildi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ROVELLA

Bu sezon kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Fred gibi önemli isimleri katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre orta sahaya mutlaka bir takviye daha isteyen Kanarya’da son olarak gündeme İtalya’dan bir yıldız adayı geldi.

Sarı-lacivertlilerin Juventus’tan Nicolo Rovella için harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Geçen sezonu İtalya Ligi Serie A’da Monza’da geçiren ve 27 karşılaşmada 1 kez ağları sallayan 21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026’da bitiyor.

İtalya U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen Rovella’nın şartlarını Juve’ye soran Fenerbahçe, buradan gelecek cevaba göre girişimlerini hızlandıracak.

Monza dahil Serie A’nın başka takımlarından da teklifler alan genç futbolcuyu Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin, bu hafta boyunca sürmesi bekleniyor.