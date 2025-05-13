Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor: Toplanan imza sayısı belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de, sahada alınan sonuçlar camiayı sarsmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sezonu bir kez daha şampiyon tamamlayamayacak olması, özellikle Beşiktaş derbisinin ardından tribünlerde yankılanan “istifa” sesleriyle zirveye çıktı. Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

“BU DA KADERDE VARMIŞ DERİZ”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa tepkilerine TRT Spor’da katıldığı programda yanıt vermişti. Koç, "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz. Ne yapacağız başka?" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADAYLAR GÜNDEMDE

Camianın tanıdık isimleri bir bir sahneye çıkıyor. Fanatik'e göre, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Perşembe günü yapacağı basın toplantısıyla başkan adaylığını açıklayacak. Geçtiğimiz günlerde ise bir diğer eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp adaylığını duyurmuştu.

İMZA KAMPANYASI 3 BİN 500’E ULAŞTI

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul çağrısı için başlatılan imza kampanyasında şimdiye kadar 3 bin 500 kongre üyesinin imza verdiği bildirildi.

Kulüpteki en dikkat çekici gelişme ise Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın bu hafta içinde bir araya geleceği yönündeki haber oldu. Sabah Gazetesi'nin duyurduğu bilgilere göre, iki isim Fenerbahçe’nin geleceği ve kulübün yapısal sorunlarına dair önemli bir görüşme gerçekleştirecek.