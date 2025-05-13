Anaokulunda çocuklarla uygunsuz video tepkisi: 17 yaşındaki kız gözaltına alındı

Ağrı’da özel bir anaokulunda çekilen ve çocuklarla uygunsuz içerikler barındıran görüntüleri sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki kız gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Anaokulunda çocuklarla uygunsuz video tepkisi: 17 yaşındaki kız gözaltına alındı
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Tepki çeken paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili Ağrı Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

Söz konusu içeriklerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kolluk birimlerimiz derhal harekete geçmiş, yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan kişinin 17 yaşında olduğu, öğretmen sıfatı taşımadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şüpheli gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ayrıca olayın yaşandığı özel anaokulu hakkında da ilgili kurumlarımızca idari soruşturma başlatılmıştır.”

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