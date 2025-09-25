Fenerbahçe’de kritik zirve: Samandıra’da yeni dönem mi başlıyor?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun ilk sınavına Dinamo Zagreb deplasmanında çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasına puansız başladı.

Alınan yenilginin ardından eleştiriler teknik heyet kadar yönetim kadrosuna da yöneldi. Kulüpte saha içi kadar saha dışı yapılanmada da kritik gelişmeler yaşanıyor.

ZAGREB DÖNÜŞÜNDE KRİTİK TOPLANTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Başkan Sadettin Saran, Dinamo Zagreb dönüşünde teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile kritik bir toplantı yapacak. Bu görüşmede hem Avrupa mağlubiyetinin değerlendirilmesi hem de takımın geleceğine dair yol haritasının çizilmesi bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL GELİŞMESİ

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi ve eski kaptanı Volkan Demirel için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Saran’ın, Demirel ile görüşme yaptığı öğrenildi.

Samandıra ve futbol operasyonlarında daha aktif bir rol verilmesi gündemde olan Demirel’e yöneticilik teklif edilmesi planlanıyor. Bu hamleyle Saran’ın, kulübün saha dışı yapılanmasında güçlü bir figürü sisteme entegre etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe’nin yeni yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör Devin Özek ile çalışmak istemediklerini Başkan Saran’a iletti. Saran’ın da bu fikre sıcak baktığı ifade ediliyor.