Moda dünyasında yeni trend "Sosis Çanta"

Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkan en sıra dışı aksesuar, bu kez bir moda evinden değil, bir fırından geldi. İngiltere’nin en sevilen fırın zincirlerinden Greggs, ikonik sosisli böreğini (sausage roll) “clutch çanta”ya dönüştürerek moda dünyasına esprili bir gönderme yaptı.

Instagram’da paylaşılan görselde, The Robin Collective imzası taşıdığı konuşulan hipergerçekçi tasarım ilk bakışta fırından çıkmış taptaze bir börek gibi görünüyor. Ancak podyumdaki model, onu şık bir el çantası gibi taşıyor. Video ilerledikçe çantadan gerçek bir sosisli börek çıkıyor ve moda dünyasında kahkahalar yükseliyor.

“BU SEZONUN OLMAZSA OLMAZ AKSESUARI”

DesignTAXI'ye göre, Greggs, söz konusu paylaşımın altına “bu sezonun olmazsa olmaz aksesuarı” notunu düştü. Böylece İngilizlerin sosisli börek takıntısına eğlenceli bir gönderme yaptı.

Takipçilerden gelen yorumlar da en az tasarım kadar renkliydi. Bir kullanıcı, “Unutun baguette çantaları, gerçek lüks sosisli çanta” yorumunu yaparken, marka da bu eğlenceye katıldı. Greggs, “Sözlükte ‘zarafet’ kelimesini aradığınızda karşınıza çıkan tek görsel Greggs clutch” diyerek sosyal medyadaki eğlenceyi büyüttü.

Sosis çantanın satışa çıkması pek olası görünmese de, bu esprili çıkış Greggs’in mizahi tonunu bir kez daha ortaya koydu. Marka, en bilinen ürününü moda dünyasında “lüks aksesuar”a dönüştürerek kültürel yorumlarını sürdürmeye devam etti.