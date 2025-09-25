Moda dünyasında yeni trend "Sosis Çanta"

İngiltere’nin ünlü fırın zinciri Greggs, Londra Moda Haftası’nda moda dünyasına sıra dışı bir dokunuş yaptı. Markanın ikonik ürünü olan sosisli börek, bu kez “clutch çanta”ya dönüştü ve podyumun en çok konuşulan aksesuarı oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Moda dünyasında yeni trend "Sosis Çanta"
Yayınlanma:

Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkan en sıra dışı aksesuar, bu kez bir moda evinden değil, bir fırından geldi. İngiltere’nin en sevilen fırın zincirlerinden Greggs, ikonik sosisli böreğini (sausage roll) “clutch çanta”ya dönüştürerek moda dünyasına esprili bir gönderme yaptı.

Instagram’da paylaşılan görselde, The Robin Collective imzası taşıdığı konuşulan hipergerçekçi tasarım ilk bakışta fırından çıkmış taptaze bir börek gibi görünüyor. Ancak podyumdaki model, onu şık bir el çantası gibi taşıyor. Video ilerledikçe çantadan gerçek bir sosisli börek çıkıyor ve moda dünyasında kahkahalar yükseliyor.

“BU SEZONUN OLMAZSA OLMAZ AKSESUARI”

DesignTAXI'ye göre, Greggs, söz konusu paylaşımın altına “bu sezonun olmazsa olmaz aksesuarı” notunu düştü. Böylece İngilizlerin sosisli börek takıntısına eğlenceli bir gönderme yaptı.

Takipçilerden gelen yorumlar da en az tasarım kadar renkliydi. Bir kullanıcı, “Unutun baguette çantaları, gerçek lüks sosisli çanta” yorumunu yaparken, marka da bu eğlenceye katıldı. Greggs, “Sözlükte ‘zarafet’ kelimesini aradığınızda karşınıza çıkan tek görsel Greggs clutch” diyerek sosyal medyadaki eğlenceyi büyüttü.

Sosis çantanın satışa çıkması pek olası görünmese de, bu esprili çıkış Greggs’in mizahi tonunu bir kez daha ortaya koydu. Marka, en bilinen ürününü moda dünyasında “lüks aksesuar”a dönüştürerek kültürel yorumlarını sürdürmeye devam etti.

Bosch 13 bin kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeler ve etkilenecek tesisler açıklandıBosch 13 bin kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeler ve etkilenecek tesisler açıklandıDünya
Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücünün davası sürüyorKeman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücünün davası sürüyorYurt
Günün Manşetleri
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
“Platformların şeffaf ve adil olması büyük önem taşımaktadır”
81 ilde operasyon dev operasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi 18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Konut kredilerinde uçurum Konut kredilerinde uçurum
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi