Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücünün davası sürüyor

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç., genç sanatçının annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, önceki duruşmalarda yaptığı savunmasını yineleyerek tahliye ve beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca heyet, bir önceki duruşmada alınan “kaza yerinde keşif yapılması” kararını hatırlatarak davayı ileri bir tarihe erteledi.

KAZA 25 OCAK’TA MEYDANA GELMİŞTİ

Olay, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’a, İ.H.Ç. idaresindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı.

Ağır yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat’ta yaşamını yitirmişti. Akyol’un ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı alarak birçok hastaya umut olmuştu.

Kazanın ardından 26 Ocak’ta gözaltına alınan sürücü İ.H.Ç. hakkında ilk etapta “ev hapsi” kararı verilmişti. Ancak savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınan sürücü, “taksirle öldürme” suçundan tutuklanmıştı.