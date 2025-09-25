Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücünün davası sürüyor

Mersin’de otomobiliyle 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’a çarparak ölümüne neden olan sürücü İ.H.Ç.’nin (27) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve davayı ileri bir tarihe erteledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olan sürücünün davası sürüyor
Yayınlanma:

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.H.Ç., genç sanatçının annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, önceki duruşmalarda yaptığı savunmasını yineleyerek tahliye ve beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca heyet, bir önceki duruşmada alınan “kaza yerinde keşif yapılması” kararını hatırlatarak davayı ileri bir tarihe erteledi.

KAZA 25 OCAK’TA MEYDANA GELMİŞTİ

Olay, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’a, İ.H.Ç. idaresindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarpmıştı.

Ağır yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat’ta yaşamını yitirmişti. Akyol’un ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı alarak birçok hastaya umut olmuştu.

Kazanın ardından 26 Ocak’ta gözaltına alınan sürücü İ.H.Ç. hakkında ilk etapta “ev hapsi” kararı verilmişti. Ancak savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınan sürücü, “taksirle öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu: "İstanbul turizmde rekor kırıyor"Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu: "İstanbul turizmde rekor kırıyor"Gündem
İlkokulda akılalmaz olay! Parmağı kopan 2. sınıf öğrencisine müdahale edilmediİlkokulda akılalmaz olay! Parmağı kopan 2. sınıf öğrencisine müdahale edilmediYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin
Günün Manşetleri
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
“Platformların şeffaf ve adil olması büyük önem taşımaktadır”
81 ilde operasyon dev operasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi 18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Konut kredilerinde uçurum Konut kredilerinde uçurum
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi