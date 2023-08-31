Fenerbahçe'de Morelos transferinin mali detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelmesinin ardından Michy Batshuayi'nin huzursuzluk yaşadığı yönünde birçok haber çıkmıştı.

Belçikalı oyuncunun, yedek beklemek istemediği ve bu nedenle ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

Yönetim de bunun üzerine hemen yeni bir forvet arayışına başladı. Öte yandan Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilmeye alındı.

FENERBAHÇE'DE MORELOS TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-Lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen, haziranda Rangers'tan ayrıldığından beri boşta olan Alfredo Morelos ile her konuda anlaşma sağlandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe'de bir iki günün hareketli geçmesi bekleniyor. Hem Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a satışı, hem de Alferdo Morelos'un 3 yıllık sözleşmesiyle ilgili KAP açıklamasının gelmesi muhtemel.

Kanarya, 27 yaşındaki santrfora ise yıllık yaklaşık 2 milyon Euro ödeneceği, üç taksit halinde 1.5 milyon Euro da imza parası verileceği belirtildi.