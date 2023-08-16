Fenerbahçe'de rota yeniden Krunic

Milan'dan Rade Krunic için Fenerbahçe'nin stratejisi hazır! Oyuncuyla yaptığı anlaşmayla eli güçlenen Türk kulübü yeniden atağa geçti.

FENERBAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Relevo'dan Matteo Moretto'ya göre Fenerbahçe'nin Rade Krunic'in peşini bırakmaya niyeti yok. Türk kulübü ile oyuncu arasındaki anlaşma tamam.

İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI

Bosnalı orta saha oyuncusu ile 4 yıllık bir sözleşme karşılığında 14 milyon euro'ya anlaşma yapıldı. Şimdi Fenerbahçe, arz ve talep arasındaki mesafeyi azaltmak için Milan'da ikna etmeye çalışacak.

RADE KRUNİC, BU DURUMU ŞÖYLE ANLATIYOR:



''Daha ofansif ve daha çok rakip alanda oynadığım Empoli yıllarına göre çok değiştim. Koç bana başka bir rol verdi. Takıma her şekilde yardımcı olmak istiyorum. Aslında bunu iyi de yaptığımı düşünüyorum. Defansif rol ve ofansif rolü de seviyorum. Ancak deneyimimle takıma daha fazla yardımcı olmamı sağlayan rolün defansif olduğunu söyleyebilirim. Kendimi defansif pozisyonda daha rahat hissediyorum.''

RADE KRUNIC İSTATİSTİKLERİ



Rade Krunic'in istatistiklerine göz atacak olursak; Rade Krunic, Serie A'da 171 maça çıkmayı başarırken, 9 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi. Serie B'de ise 36 maç forma giydi ve 5 gol atıp, 10 asist üretti.



Oyuncu, Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de oynarken, 15 maça çıktı ve 1 gol attı.



Rade Krunic, toplam kariyerinde 314 maça çıkarken, 23 gol atıp, 31 asist gerçekleştirmeyi başardı.



Rade Krunic, Bosna-Hersek Milli Takım formasını da 29 kez giyerken, 4 gol atmayı başardı.

RADE KRUNIC PİYASA DEĞERİ



Rade Krunic'in piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Rade Krunic'in Milan'la sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

