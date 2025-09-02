Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ayrılığı! İşte detaylar

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’e kiralandığını duyurdu.

Amrabat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa kupalarında görev almıştı. Faslı futbolcu, sezonun kalan bölümünde La Liga’da Real Betis için mücadele edecek.