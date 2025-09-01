AFAD duyurdu: 4 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.09’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: 4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 1 Eylül 2025 saat 23.09’da kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Enlem: 39.18806 N
Boylam: 28.22611 E

BALIKESİR'DE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 1 Eylül 2025 saat 23.12’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Enlem: 39.19361 N
Boylam: 28.22833 E

