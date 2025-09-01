Belediye Başkanı'nın ailesinin evine molotoflu saldırı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait daireye molotofkokteyli atıldı. Olay, akşam saatlerinde Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak’ta bulunan Çardak Apartmanı’nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan küçük çaplı yangın apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Saldırı sırasında evde Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmadı ancak olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.