Fenerbahçe’de şok ayrılık: Suudi Arabistan’a imza atıyor

Fanatik’in haberine göre, Al Hilal bu transfer için Fenerbahçe’ye 22 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada, oyuncunun sonraki satışından Fenerbahçe’ye %15 kâr payı verilmesi maddesi de yer aldı.

Yusuf Akçiçek’in menajerinin, sözleşme görüşmeleri için Suudi Arabistan’a gittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin U19 takımından A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman ilk 11’de forma şansı bulan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

Genç stoper, sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmeli olmasına rağmen, gelen cazip teklif sonrası yollar ayrılıyor.