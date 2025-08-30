Fenerbahçe’de şok ayrılık: Suudi Arabistan’a imza atıyor

Fenerbahçe’de transfer döneminin en dikkat çekici gelişmelerinden biri yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

Simge Sarıyar
Fenerbahçe’de şok ayrılık: Suudi Arabistan’a imza atıyor
Yayınlanma:

Fanatik’in haberine göre, Al Hilal bu transfer için Fenerbahçe’ye 22 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada, oyuncunun sonraki satışından Fenerbahçe’ye %15 kâr payı verilmesi maddesi de yer aldı.

Yusuf Akçiçek’in menajerinin, sözleşme görüşmeleri için Suudi Arabistan’a gittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin U19 takımından A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman ilk 11’de forma şansı bulan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

Genç stoper, sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmeli olmasına rağmen, gelen cazip teklif sonrası yollar ayrılıyor.

