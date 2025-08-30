KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs ve kredi başvuruları kaç TL olacak?

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gözü KYK burs ve kredi başvurularında. Binlerce genç, başvuruların hangi tarihte yapılacağını ve yeni dönemde burs miktarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Üniversiteye adım atan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında KYK burs ve kredi başvuruları geliyor. 2025-2026 dönemi için başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz resmi başvuru takvimi açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında KYK burs ve kredi başvurularının genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım başında başladığı biliniyor. Bu nedenle 2025-2026 dönemi için de benzer tarihlerde duyuru yapılması bekleniyor.

2025 KYK BURS MİKTARI KAÇ TL OLACAK?

Yeni dönemde geçerli olacak burs miktarı, Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile GSB tarafından yeniden belirlenecek.

2024-2025 eğitim yılında ödenen tutarlar şu şekildeydi:

Önlisans ve Lisans öğrencileri: 3.000 TL
Yüksek Lisans öğrencileri: 6.000 TL
Doktora öğrencileri: 9.000 TL

2025’te bu rakamların ekonomik koşullara göre güncellenmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler, ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgilerini sisteme giriyor. Bu bilgiler, kurum kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanıyor.

Başvuru kriterlerini karşılayan öğrenciler burs hakkı kazanıyor. Burs kontenjanına giremeyen ama şartları sağlayan öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından ödemeler genellikle Aralık ayında yapılıyor. İlk ödemeler çoğu zaman birkaç aylık geriye dönük olacak şekilde yatırılıyor. Bu durum öğrencilerin yeni döneme maddi olarak daha rahat başlamasını sağlıyor.

