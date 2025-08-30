NEOM krizi sonrası yeni formül: Barış Alper Şampiyonlar Ligi’nde oynarsa bonus alacak

Suudi Arabistan’ın mega şehir projesi NEOM’dan doğan ve büyük bütçesiyle dikkat çeken NEOM SC, transfer döneminde gözünü Galatasaray’ın yıldızına dikti. Barış Alper için 30-35 milyon Euro bandında teklif sunuldu, oyuncuya ise yıllık 9 milyon Euro’nun üzerinde maaş önerildi.

Ancak Galatasaray yönetimi, bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Ayrıca oyuncunun eski kulübü Keçiörengücü’ne verilecek yüzde 20 pay nedeniyle pazarlıklar çıkmaza girdi. Barış Alper’in bir süre idmanlara çıkmadığı, hatta kadro dışı kaldığı da iddialar arasında yer aldı.

Yaşanan süreç sonrası Galatasaray, konuyu FIFA’ya taşıyarak NEOM SC ve aracılardan şikayetçi oldu. Yönetim, kulübün gelecekteki olası tekliflerde kurallara uymasını talep etti.

ZAM YOK, BONUS VAR

Ali Naci Küçük'e göre, transferin sonuçsuz kalmasının ardından Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için maaş zammı yapmama kararı aldı. Bunun yerine oyuncuya, “Victor Nelsson modeli” bir bonus anlaşması teklif edildi.

Yapılan düzenlemeye göre Barış Alper, Şampiyonlar Ligi’nde 270 dakika süre alması halinde 750 bin Euro bonus kazanacak. Böylece genç yıldızın motivasyonunun artırılması hedeflendi.

Victor Nellson'un kariyerinde daha önce Sevilla’dan da transfer teklifi aldığı biliniyor. Ancak futbolcu tercihini Galatasaray’da kalmaktan yana kullanmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun bağlılığını ödüllendirmek için bonus sistemini devreye soktu.