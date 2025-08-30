Sındırgı yine sallandı! Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

Büyüklük: 3.8 (Ml)

Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 30 Ağustos 2025

Saat: 17:04:54 (TSİ)

Enlem: 39.23778 N

Boylam: 28.16944 E

Derinlik: 6.44 km