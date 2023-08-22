Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE TWENTE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Yılport Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı