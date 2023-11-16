Fenerbahçe'den Büyük Sürpriz: Timo Werner! Sarı-Lacivertliler Alman Golcü İçin Devrede!
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer dedikoduları artmaya başladı. Hemen her gün birçok yıldızla ve birçok kulüpler ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri, Fenerbahçeli taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak cinsten: Timo Werner!
27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024’te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor. Ancak yıldız futbolcu, Leipzig’te istediği kadar forma şansı bulamadı. Werner, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı kulüple paylaştı, ara transfer döneminde ayrılması için kendisine yeşil ışık yakıldı.
Fenerbahçe Sürprizi!
Bu gelişmenin ardından Timo Werner ile ilgili transfer iddiaları tavan yaptı. Avrupa basınında yer alan transfer dedikodularında başarılı hücum oyuncusuyla ilgili haber çıkmaya başladı. Fenerbahçe’nin de Werner için harekete geçebilecek takımlardan biri olduğu kaydedildi. Leipzig, Alman hücumcuyu sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak bakıyor. Bu seçenek, Sarı-Lacivertliler için son derece cazip. Şartlar uygun olursa Fenerbahçe, Werner için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunabilir.
53 Milyon Euro'ya Gitmişti
Bu özelliklerinin dışında EURO 2024 motivasyonuyla kendini gösterme isteği de çok önemli bir artı. Stuttgart altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2016’da 23 milyon Euro’ya Leipzig’in yolunu tutmuştu. 2020’de Chelsea, Liverpool ile girdiği yarışı kazandı ve Werner’i 53 milyon Euro’ya transfer etti.
Umduğunu Bulamadı, Geri Döndü
Ancak İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2022’de 20 milyon Euro’ya Leipzig’e geri döndü. Werner, 57 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 24 gol atıp, 6 asist yaptı.