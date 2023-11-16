Lincoln Henriqe'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Fenerbahçe'de Sevilla maçında çapraz sakatlığı yaşayarak yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique'nin kesin dönüş tarihi belli oldu.

Lincoln Henriqe'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu!
Lincoln Henriqe'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Ameliyatını gerçekleştiren Dr.Jose Carlos Noronha'ya kontrol randevusu için giden ve Portekiz'de tetkikleri tamamlanan Brezilyalı yıldızın 15 güne kadar takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

İsmail Kartal'ın Elini Rahatlatacak

10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattında farklı mevkilerde ve sol bekte oynayabilen Lincoln, İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak.

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