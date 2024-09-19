Fenerbahçe'den karaborsa bilet açıklaması! Birçok kişinin kombineleri iptal edildi

Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesi önemli bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin kombine biletlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'den karaborsa bilet açıklaması! Birçok kişinin kombineleri iptal edildi
Yayınlanma:

Fenerbahçe, cumartesi günü Galatasaray ile oynayacakları dev derbi öncesinde taraftarlarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden "karaborsa bilet" ile ilgili yapılan açıklamada, karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtilerek "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kombine kartını 3. kişilere sattığı veya müsabakalara başka kişi passolig kartıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği vurgulananan açıklama, "Bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir. Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Ali Koç ve Dursun Özbek'in derbi karnesi! Başkanlar nezdinde kim üstün? İşte yanıtıAli Koç ve Dursun Özbek'in derbi karnesi! Başkanlar nezdinde kim üstün? İşte yanıtıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

karaborsa fenerbahçe Galatasaray bilet
Günün Manşetleri
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
İstanbul'da suç örgütüne Kuyu-26 operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Irak'ın Kuzeyine hava harekâtı
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu
İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor
KIZILELMA PT-3 bir testi daha başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti
Çok Okunanlar
8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri 8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama MSB'den teğmenlerle ilgili yeni açıklama
MİT'ten Gara'da nokta operasyon MİT'ten Gara'da nokta operasyon