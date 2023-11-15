Fenerbahçe'den Sürpriz Hamle: Dele-Bashiru

Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Takas Formülü

Görüşmeler öncesi, Hatayspor'un hocası Volkan Demirel ile de fikir alışverişinde bulunulacak. Fenerbahçe bu transfer için takas formülü düşünüyor.

Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Nijeryalı oyuncu bu maçlarda 4 gol 4 asist kaydetti.