Fenerbahçe'den Sürpriz Hamle: Dele-Bashiru

Devre arasında orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Hatayspor'dan Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Sürpriz Hamle: Dele-Bashiru
Fenerbahçe'den Sürpriz Hamle: Dele-Bashiru

Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Takas Formülü

Görüşmeler öncesi, Hatayspor'un hocası Volkan Demirel ile de fikir alışverişinde bulunulacak. Fenerbahçe bu transfer için takas formülü düşünüyor.

Fenerbahçe'den Sürpriz Hamle: Dele-Bashiru - Resim : 1

Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Nijeryalı oyuncu bu maçlarda 4 gol 4 asist kaydetti.

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# fenerbahçe # Hatayspor
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