Sarı-Lacivertliler, Mali’nin parlayan yeteneklerinden Dorgeles Nene için resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’den transfer atağı: Avrupa'yı peşine takan genç yıldız için Kanarya da masada!
Fenerbahçe, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg forması giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

Gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertliler, sol kanatta görev yapan genç yetenek için resmi görüşmelerine devam ediyor. Daha önce Manchester United’ın da transfer listesinde yer alan Nene, Avrupa’da birçok kulübün radarında bulunuyor.

Mali Milli Takımı’nda 23 maçta 7 gol atan Dorgeles Nene, sol kanat başta olmak üzere santrfor ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 2002 doğumlu futbolcu, ülkesinin Guidars FC takımında başladığı kariyerine 2021’de Red Bull Salzburg’a transfer olarak devam etti.

Salzburg sonrası sırasıyla FC Liefering, SV Ried ve Belçika temsilcisi KVC Westerlo’da kiralık forma giyen Nene, 2023 yazında Westerlo’daki başarılı performansının ardından Salzburg’a geri döndü.

Transfermarkt'a göre, kulüp kariyerinde 171 maça çıkan Nene, 47 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

