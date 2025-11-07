Fenerbahçe’den transfer harekatı! Devin Özek Almanya’da iki yıldızla masada

Fenerbahçe’de ara transfer operasyonu başladı. Sarı-lacivertliler, 8 numara takviyesi için Almanya’da görüşmelere başladı. Futbol direktörü Devin Özek’in iki isim için girişimlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda adımlarını erken atan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Tedesco’nun da talebiyle 8 numara transferini öncelik haline getirdi.

Futbol direktörü Devin Özek’in, Almanya’da temaslara başladığı öğrenildi. Özek’in burada bazı kulüp yöneticileri ve menajerlerle bir araya geldiği kaydedildi.

HEDEFTEKİ İKİ İSİM BELLİ OLDU

Goal.com'a göre, Fenerbahçe’nin radarındaki iki isim Umut Tohumcu ve Amadou Haidara.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu, kulübünün altyapısından yetişerek kısa sürede dikkat çeken bir performans sergiledi. 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu, hem Hoffenheim kadrosunda hem de Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Ancak genç futbolcunun, son haftalarda kulübede kalması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi. Fenerbahçe cephesinin, Hoffenheim’ın Umut için belirlediği şartları sorduğu öğrenildi.

TEDESCO ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Listede yer alan bir diğer isim ise Leipzigli Amadou Haidara. Malili orta saha oyuncusunun, bu sezon takımında süre bulamaması nedeniyle kulüp tarafından gözden çıkarıldığı aktarıldı. Teknik direktör Tedesco’nun eski öğrencisi olan Haidara için, sarı-lacivertlilerin olumlu sinyaller aldığı belirtildi. Başarılı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferi ekonomik açıdan cazip hale getiriyor. Her ne kadar Haidara transferi şimdilik alternatif bir seçenek olarak görülse de, Fenerbahçe yönetiminin önceliği Umut Tohumcu transferine verdiği ifade edildi.

