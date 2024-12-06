Fenerbahçe’den Türkiye Kupası kararı: TFF’ye resmi bildiri gönderildi

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon aldığı karara bağlı kalarak bu sezon da Türkiye Kupası'na katılmayacağını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir yazıyla bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fenerbahçe’den Türkiye Kupası kararı: TFF’ye resmi bildiri gönderildi
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon aldığı karara bağlı kalarak bu sezon da Türkiye Kupası'na katılmayacağını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir yazıyla bildirdi.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, sarı-lacivertli kulüp Türkiye Kupası’na katılmama kararını sürdürüyor ve bu yöndeki bildirisini TFF’ye iletti.

Fenerbahçe’nin bu kararının gerekçelerine ilişkin detaylar ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

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