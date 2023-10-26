Fenerbahçeli Fred'e Sürpriz Talip! Premier Lig Ekibinin Radarında

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan Fenerbahçe'ye gelen Brezilyalı orta saha performansıyla göz dolduruyor. Performansıyla öne çıkan futbolcunun talipleri çıkmaya başlıyor. Onlardan biride Premier Lig ekibi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli Fred'e Sürpriz Talip! Premier Lig Ekibinin Radarında
Fenerbahçeli Fred'e Sürpriz Talip! Premier Lig Ekibinin Radarında
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talip çıktı.

Fenerbahçeli Fred'e Sürpriz Talip!

Tonali'nin yerine geçici bir süre için oyuncu bakan Newcastle'ın alternatifli listesindeki isimlerden birinin de Fred olduğu ortaya çıktı.

Newcastle menajeri Eddie Howe'un listesinde sadece 4 isme yer verdiği öğrenilirken, bunlardan biri de Fred. Ada ekibi, ocakta teklif yapabilir.

Fenerbahçeli Fred'e Sürpriz Talip! Premier Lig Ekibinin Radarında - Resim : 1

Fred Bu Sezon Ne Yaptı?

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 12 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 4 asist üretti. Fred'in sarı-lacivertli ekiple 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sambacı oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

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