Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosu belli oldu! İşte kadrodaki futbolcular

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının 8. ve son haftasında yarın saat 23.00'te Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşılaşacak. Karşılaşma için Danimarka'ya giden sarı-lacivertlilerin maç kadrosu da belli oldu. İşte kafilede yer alan futbolcular...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosu belli oldu! İşte kadrodaki futbolcular
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UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının 8. ve son haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın saat 23.00'te deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, maç için bugün saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'ya hareket etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, cezalı Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla birlikte çalışan İsmail Yüksek ise Midtjylland maçının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'nin Midtjylland maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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