Galatasaray'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu! İşte kafilede yer alan futbolcular
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda oynayacağı Ajax maçı için Amsterdam'a hareket etti. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray'ın maç kadrosu da belli oldu. İşte sarı-kırmızılı kafilede yer alan futbolcular...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'la yarın saat 23.00'te deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
Galatasaray, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden maçın oynanacağı Hollanda'nın Amsterdam kentine hareket etti.
Galatasaray'ın Ajax maçının kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılıların maç kadrosuna şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.
Kaynak: Anadolu Ajansı