Beşiktaş’ın Twente maçının kadrosu belli oldu! İşte siyah-beyazlı kafilede yer alan futbolcular

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu. İşte yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Hollanda'da 3 puan arayacak siyah-beyazlı kafilede yer alan futbolcular...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş’ın Twente maçının kadrosu belli oldu! İşte siyah-beyazlı kafilede yer alan futbolcular
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında yarın saat 23.00'te Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Twente ile yapacağı maç öncesi son idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılar, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine, ardından da karayoluyla müsabakanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gitti.

Twente ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları sebebiyle yer almadığı kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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