Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. UEFA Konferans ligi heyecanı yaşanıyor!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları

10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE

Kecskemeti TE - Riga FC

FC Differdange 03 - NK Maribor

KA Akureyri - Dundalk FC

B36 Torshavn - Haverfordwest County AFC

Heart of Midlothian FC