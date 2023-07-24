Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde olan Fenerbahçe'nin eşleşeceği muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, 3.turu eşlemelerinin ardından belirlenecek takımlar ile eşleşecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. UEFA Konferans ligi heyecanı yaşanıyor!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

 Buna göre 2. eleme turunu geçmeleri halinde; Adana Demirspor, Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan), Beşiktaş, Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi Bakü (Azerbaycan), Fenerbahçe ise Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları

10 Ağustos, rövanşları ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE

Kecskemeti TE - Riga FC
FC Differdange 03 - NK Maribor
KA Akureyri - Dundalk FC
B36 Torshavn - Haverfordwest County AFC
Heart of Midlothian FC

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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