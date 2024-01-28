Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, saat 19.00'da Ülker Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zorlu mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Ligdeki 22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 57 puan toplarken, aynı puana sahip ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta ise 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK OYUNCU BULUNUYOR

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de üç eksik isim bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı. Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak.

FENERBAHÇE SON 3 MAÇTA BİRER GOL ATTI

22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı. Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti.

Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.

ANKARAGÜCÜ DEPLASMANDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıktığı 18 resmi maçın 15'ini kaybetmeyen MKE Ankaraügücü, son 10 lig maçında ise sadece bir kez mağlup oldu.

Haftaya 28 puanla 9. sırada giren başkentin sarı-lacivertli takımı, son lig maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 5 maçı da kaybetmedi. Ligde son deplasman yenilgisini 22 Ekim 2023'te İstanbulspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, sonraki 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE SOWE SEVİNCİ

Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle Türkiye'ye dönen, MKE Ankaragücü'nün golcü futbolcusu Ali Sowe, ligde 5 maç aradan sonra İstanbul deplasmanında takımdaki yerini alacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Garry Rodrigues, Kadıköy deplasmanında olmayacak.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Kaan, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe