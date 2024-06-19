Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte sarı-lacivertlilerin eşleştiği takım
Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin 2. eleme turundaki rakibi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, kuraya seri başı olarak katıldı.
Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamlamıştı.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibimiz İsviçre'nin Lugano takımı oldu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2024
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.
İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. #UCL pic.twitter.com/IKeOFgd4pg
Kaynak: Anadolu Ajansı