Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte sarı-lacivertlilerin eşleştiği takım

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, kuraya seri başı olarak katıldı.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamlamıştı.