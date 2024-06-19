RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Temsilcimiz ilk maçı İstanbul'da oynayacak

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 4. sırada tamamlamıştı. RAMS Başakşehir, bu sıralamayla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

UEFA Konferans Ligi 2024-25 sezonu 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında gerçekleştirilen kura çekiminde, RAMS Başakşehir'in de muhtemel rakibi belli oldu.

RAMS Başakşehir, Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde turu geçen tarafla 2. eleme turunda karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak. RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.