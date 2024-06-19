RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Temsilcimiz ilk maçı İstanbul'da oynayacak
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan RAMS Başakşehir'in, 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. İşte kura çekiminin ayrıntıları...
Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 4. sırada tamamlamıştı. RAMS Başakşehir, bu sıralamayla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazandı.
UEFA Konferans Ligi 2024-25 sezonu 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında gerçekleştirilen kura çekiminde, RAMS Başakşehir'in de muhtemel rakibi belli oldu.
RAMS Başakşehir, Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde turu geçen tarafla 2. eleme turunda karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak. RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.
🏆 Takımımız UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turunda, 1. Ön Eleme Turu'ndaki Belarus temsilcisi FC Isloch ile San Marino temsilcisi La Fiorita 1967 eşleşmesinin turlayanı ile oynayacak.— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) June 19, 2024
Ekibimiz, ilk maçı 25 Temmuz'da sahamızda, rövanşı ise 1 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. pic.twitter.com/597maE1tp0
Kaynak: Anadolu Ajansı