Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Bordo-mavililer ilk maçını 25 Temmuz'da oynayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlamış ve Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanmıştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda, bordo-mavililerin de muhtemel rakibinin belli olacağı 2. eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapıldı.

Buna göre, Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak. Trabzonspor ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

• Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

• Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) / Trabzonspor

• Llapi 1932 (Kosova) - Wisła Krakow (Polonya) / Rapid Wien (Avusturya)

• Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

• Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)

• Paksi (Macaristan) - Corvinul Hunedoara (Romanya) / HNK Rijeka (Hırvatistan)

• Braga (Portekiz) - Maccabi Petah Tikva (İsrail)

• Panathinaikos (Yunanistan) / Botev Plovdiv (Bulgaristan) - NK Maribor (Slovenya)

• Sheriff Tiraspol (Moldova) - Zire (Azerbaycan) / Elfsborg (İsveç) - Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)