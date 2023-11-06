Fenerbahçe'nin Transfer Önceliği Stoper

Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'nin bu bölgeye hamle yapmak için transfer dönemini bekledi,ği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Transfer Önceliği Stoper
Fenerbahçe'nin Transfer Önceliği Stoper
Editör: Nihat Çarboğa
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kaybını evinde Trabzonspor'a karşı yaşayan Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Transfer Önceliği Stoper

Sabah gazetesinden Uğur Çem'in haberine göre, sarı-lacivertliler ara transfer döneminde önceliğini stoper bölgesine verecek.

Samet Akaydin'in performansı nedeniyle gözden düştüğü iddia edilirken Fenerbahçe'nin stoper transferi için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Transfer Önceliği Stoper - Resim : 1

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada sakatlıkları bulunan Djiku ve Fred'in ligde oynanacak Adana Demirspor maçına yetişebileceğini söylemişti. Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları ise devam ediyor.

Fenerbahçe bu sezon ligde 10, resmi maçlarda ise toplam 19 maçlık galibiyet serisini evinde 3-2 kaybettiği Trabzonspor maçıyla yitirmişti.

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# fenerbahçe # transfer
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