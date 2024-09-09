Fenerbahçe'nin yeni transferi Kostic, İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Juventus ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Kostic, İstanbul'a geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kostic, İstanbul'a geldi!
Yayınlanma:

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'in kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kostic, İstanbul'a geldi! - Resim : 1

FILIP KOSTIC, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.

Kostic, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray 8-3 kazandı! İşte 11 gollü maçta öne çıkanlarGalatasaray 8-3 kazandı! İşte 11 gollü maçta öne çıkanlarSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filip Kostic fenerbahçe transfer
Günün Manşetleri
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması
Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı!
Tunceli'de 4 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun görüştü
ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı
Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması
Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişme
"AK Parti bir kez daha FETÖ tuzağında"
Çok Okunanlar
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması
Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı! Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı!
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi ABD'nin "sömürge valisi" bölünme istedi
Çay fiyatlarına yüzde 18 zam Çay fiyatlarına yüzde 18 zam