Fenerbahçe'nin yeni transferi Kostic, İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'in kiralık transferi için oyuncu ve kulübü Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

FILIP KOSTIC, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmak için davet ettiği Sırp futbolcu Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe kulübü yetkilileri ile sarı-lacivertli futbolseverler karşıladı.

Kostic, havalimanından konaklayacağı otele geçti.