Fenerbahçe'ye İspanya'dan Golcü Teklifi!

Kanarya adına devre arası stoper öncelikli görünse de hücum bölgesinde de aksiyon olabilir. Michy Batshuayi’nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor. Ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışlar var. Bu konuda sarı lacivertlilere menajerler tarafından önerilen isim İspanya’dan.

Yeni Bir Maceraya Atılması Bekleniyor

Sevilla’da hocası Diego Alonso ile anlaşamadığı için ayrılmak isteyen 26 yaşındaki golcü oyuncu Rafa Mir Fenerbahçe’ye teklif edildi. 2027’ye kadar mukavelesi olan İspanyol forvetin ocak ayında yeni bir maceraya atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Batsman'a Bağlı

Tabii ki bu transferde belirleyici olan Batshuayi’nin durumu olacak. Eğer yedek kaldığı için mutsuz olan ve adı Arabistan kulüpleriyle de anılan Belçikalı oyuncuya iyi bir teklif gelmezse sezon sonuna kadar takımda kalacak ve forvet transferi rafa kalkacak.