Fenere imzaya giderken Benfica’da ilk 11 şoku! Kerem Aktürkoğlu sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’nın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Teknik direktörün tercihleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes ve Pavlidis ile birlikte ilk 11’de sahaya çıkacak.

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda uzun süredir görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak 17,5 milyon Euro teklif etmiş, ardından bu rakamı 22,5+2,5 milyon Euro’ya yükseltmişti. Tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı belirtiliyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELİRLENDİ

İddialara göre Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Yıllık 4,5–5 milyon Euro kazanacak olan milli futbolcunun, imzalar atıldıktan sonra resmen duyurulması bekleniyor.