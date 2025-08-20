Fenere imzaya giderken Benfica’da ilk 11 şoku! Kerem Aktürkoğlu sahada

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile transfer süreci kapıya dayanmışken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Benfica’nın UEFA Şampiyonlar Ligi “play-off” turundaki ilk maçında yine ilk 11’de sahada olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenere imzaya giderken Benfica’da ilk 11 şoku! Kerem Aktürkoğlu sahada
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’nın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Teknik direktörün tercihleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes ve Pavlidis ile birlikte ilk 11’de sahaya çıkacak. 

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi konusunda uzun süredir görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak 17,5 milyon Euro teklif etmiş, ardından bu rakamı 22,5+2,5 milyon Euro’ya yükseltmişti. Tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı belirtiliyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELİRLENDİ

İddialara göre Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Yıllık 4,5–5 milyon Euro kazanacak olan milli futbolcunun, imzalar atıldıktan sonra resmen duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe’de çifte transfer sarsıntısı: Hem gelen var hem gidenFenerbahçe’de çifte transfer sarsıntısı: Hem gelen var hem gidenSpor
Neo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyorNeo-Nazi lider cinsiyet değiştirdi! Kadın cezaevine yerleştirilmeyi talep ediyorDünya
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe Benfica
Günün Manşetleri
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Çok Okunanlar
21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı! 21 Ağustos’ta Türkiye genelinde sağanak yağış alarmı!
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı