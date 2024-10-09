Ankara Green Park Otel’de gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul’da, Gülkız Tulay’ın başkanlık süresi sona ererken, kendisi TSF’nin ilk kadın başkanı olarak görevini tamamladı. Üç dönem boyunca TSF Başkanlığı yapmış olan Tulay, bu sefer aday olmadı. Genel kurula 155 delege katıldı. Oylamada 149 geçerli oy kullanıldı ve bu oyların 135’ini alan Fethi Apaydın, TSF’nin yeni başkanı seçildi. Gülkız Tulay ise Onursal Başkan olarak göreve devam edecek.

Yeni yönetim kurulu ise Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük’ten oluştu.

Fethi Apaydın Kimdir?

Fethi Apaydın, 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Uluslararası arenada ülkesini başarıyla temsil eden bir satranç milli sporcusu olan Apaydın, 2014 yılında FIDE Ustası (FM) unvanını kazandı. 2018 Türkiye Satranç Kupası’nda şampiyonluk elde eden Apaydın, ayrıca antrenörlük yaparak milli sporcular yetiştirdi. Apaydın, evli ve bir çocuk babasıdır.