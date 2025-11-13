Filede kardeşler karşı karşıya! Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybol heyecanı dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, "kardeş ülke" Azerbaycan ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filede kardeşler karşı karşıya! Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Milyonları ekran başına kilitleyecek olan bu önemli mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Bugün oynanacak olan Türkiye - Azerbaycan karşılaşması, saat 15:00'te başlayacak. 

Boulevard Arena'da oynanacak bu keyifli maç, TRT Spor ve tabii platformlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

SULTANLAR FORMDA!

Filenin Sultanları, turnuvada adeta fırtına gibi esiyor. Oynadıkları son 4 maçta sırasıyla Tacikistan, Azerbaycan, İran ve Afganistan'ı set vermeden, 3-0'lık net skorlarla devirmeyi başardılar. Sultanlar, sadece dört gün önce 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan karşısına yine mutlak favori olarak çıkıyor. Kardeş ülke Azerbaycan ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak turnuvadaki mücadelesini sürdürüyor.

Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandıBakan Kurum paylaştı: Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandıGündem
Hız limitleri değişiyor: UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladıHız limitleri değişiyor: UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladıYurt
voleybol Azerbaycan türkiye
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
'19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu'
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
Altın piyasasında son durum Altın piyasasında son durum
Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi?
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap