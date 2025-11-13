Filede kardeşler karşı karşıya! Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milyonları ekran başına kilitleyecek olan bu önemli mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Bugün oynanacak olan Türkiye - Azerbaycan karşılaşması, saat 15:00'te başlayacak.

Boulevard Arena'da oynanacak bu keyifli maç, TRT Spor ve tabii platformlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

SULTANLAR FORMDA!

Filenin Sultanları, turnuvada adeta fırtına gibi esiyor. Oynadıkları son 4 maçta sırasıyla Tacikistan, Azerbaycan, İran ve Afganistan'ı set vermeden, 3-0'lık net skorlarla devirmeyi başardılar. Sultanlar, sadece dört gün önce 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan karşısına yine mutlak favori olarak çıkıyor. Kardeş ülke Azerbaycan ise son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak turnuvadaki mücadelesini sürdürüyor.