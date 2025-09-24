Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’na çeyrek finalde veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihindeki ilk FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Filipinler’de oynanan karşılaşmada güçlü rakibine karşı direnç gösteren milliler, tarihi başarılarına bir yenisini ekleyemedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’na çeyrek finalde veda etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Gözler Filipinler’in başkenti Pasay City’deki Mall of Asia Arena’ya çevrilmişti. Son VNL ve Avrupa şampiyonu olan Nikola Grbić yönetimindeki Polonya, maçın ilk setini 25-15 kazanarak öne geçti.

İkinci sette toparlanmaya çalışan milliler, çekişmeli geçen bölümde rakibine 25-22 boyun eğdi. Son seti de 25-19 kazanan Polonya, maçı 3-0 noktalayarak yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu.

İLK KEZ ÇEYREK FİNAL

Japonya, Libya, Kanada ve Hollanda’yı saf dışı bırakarak çeyrek finale kadar gelen Filenin Efeleri, organizasyon tarihinde ilk kez son sekiz takım arasına kalmayı başardı.

Milliler, Dünya Şampiyonası’nda bugüne dek en iyi derecesini 2022’de elde etmiş ve 11. sırada yer almıştı. Daha önce 1956’da 22., 1966’da 16. ve 1998’de 19. olmuşlardı.

Gazze paylaşımı nedeniyle işten çıkarılan gazeteciye ek tazminat kararıGazze paylaşımı nedeniyle işten çıkarılan gazeteciye ek tazminat kararıDünya
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılarGram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılarEkonomi
voleybol Filenin Efeleri
Günün Manşetleri
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? 150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek?