Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’na çeyrek finalde veda etti

Gözler Filipinler’in başkenti Pasay City’deki Mall of Asia Arena’ya çevrilmişti. Son VNL ve Avrupa şampiyonu olan Nikola Grbić yönetimindeki Polonya, maçın ilk setini 25-15 kazanarak öne geçti.

İkinci sette toparlanmaya çalışan milliler, çekişmeli geçen bölümde rakibine 25-22 boyun eğdi. Son seti de 25-19 kazanan Polonya, maçı 3-0 noktalayarak yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu.

İLK KEZ ÇEYREK FİNAL

Japonya, Libya, Kanada ve Hollanda’yı saf dışı bırakarak çeyrek finale kadar gelen Filenin Efeleri, organizasyon tarihinde ilk kez son sekiz takım arasına kalmayı başardı.

Milliler, Dünya Şampiyonası’nda bugüne dek en iyi derecesini 2022’de elde etmiş ve 11. sırada yer almıştı. Daha önce 1956’da 22., 1966’da 16. ve 1998’de 19. olmuşlardı.