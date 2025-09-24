Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda yarı final için mücadele edecek

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Efeleri, Polonya ile yarı finale çıkabilmek için mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’de düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Yayınlanma:

Başkent Manila’daki maç, TSİ 15.00’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak.

G Grubu’nu Japonya’yı 3-0, Libya’yı 3-1 ve Kanada’yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise B Grubu’nda Romanya ve Katar’ı 3-0, Hollanda’yı 3-1’le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada’yı 3-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

SLOBODAN KOVAC ETKİSİ

Temmuz ayında göreve gelen başantrenör Slobodan Kovac ile A Milli Takım yükselişe geçti. Milletler Ligi’nde 16. olmasına rağmen Filenin Efeleri’ne kısa sürede ivme kazandıran Sırp çalıştırıcı, Dünya Şampiyonası’nda oynanan dört maçta sadece 2 set kaybetti.

EN SKORER MİLLİ OYUNCULAR

Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, turnuvada milli takımın en skorer isimleri oldu.

Adis Lagumdzija: 72 sayı, organizasyonun en skorer 5. ismi
Efe Mandıracı: 60 sayı, bunların 13’ü servisle kazanıldı

ÇEYREK FİNALDE RAKİP DÜNYA 1 NUMARASI POLONYA

FIVB sıralamalarında zirvede yer alan Polonya, Dünya Şampiyonası’nda 1974, 2014 ve 2018’de şampiyon, 2022’de ise ikinci oldu. 2023 ve 2025 Milletler Ligi şampiyonu Polonya’nın dünya ve Avrupa sahnesinde birçok madalyası bulunuyor.

Nikola Grbic yönetimindeki Polonya, B Grubu’nda Romanya ve Katar’ı 3-0, Hollanda’yı 3-1 ve son 16 turunda Kanada’yı 3-1 yenerek çeyrek finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

