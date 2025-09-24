Korkunç cinayet: Zanlı parayı aldı, kurbanı satırla öldürdü

Hatay'ın Defne ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Şüpheli T.E.R., 45 yaşındaki A.M.C.'ye portakal bahçesinde satırla saldırarak 150 bin lirasını gasbetti ve ardından katletti. Olayın ardından zanlı kayıplara karıştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Korkunç cinayet: Zanlı parayı aldı, kurbanı satırla öldürdü
Yayınlanma: Güncellenme:

Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede meydana gelen olayda, T.E.R. A.M.C.'ye satırla saldırdı ve üzerindeki 150 bin lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık personeli, A.M.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi ve ceset morga kaldırıldı.

Portakal bahçesinde olay yeri incelemesi yapan jandarma ekipleri, T.E.R.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hatay cinayet
