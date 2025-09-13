Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası’na Japonya maçıyla başlıyor, maç saat kaçta, hangi kanalda?

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda heyecan başladı. Grup G’de yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma TSİ 09.00’da başladı ve mücadele TRT Spor Yıldız ile tabii platformundan canlı yayınlanıyor.

Grubun diğer maçında Kanada, Libya’yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.

MİLLİ TAKIM SON 5 MAÇTA FORMDA

A Milli Takım, Dünya Şampiyonası öncesinde oynadığı son 5 maçın 3’ünü kazanmayı başardı. Milliler, Almanya (3-1), Danimarka (3-2) ve Macaristan (3-0) karşısında sahadan galip ayrıldı. Hollanda (1-3) ve İtalya (1-3) maçlarında ise mağlup oldu.

Rakip Japonya ise son dönemde istikrarsız sonuçlar aldı. Polonya (0-3) ve Brezilya’ya (0-3) kaybeden Japonya, ABD (3-0), Arjantin (3-2) ve Almanya’yı (3-1) mağlup etmeyi başardı.

Grup G’de Türkiye, Japonya’nın yanı sıra Kanada ve Libya ile mücadele ediyor. İlk iki sırada yer alacak takımlar adlarını Son 16 Turu’na yazdıracak.

Milli takımın ikinci maçında 15 Eylül’de Libya ile saat 05.30’da karşılaşacağı, Japonya’nın ise aynı gün Kanada ile mücadele edeceği açıklandı.