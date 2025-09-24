Filenin Efeleri sahaya çıkıyor! Polonya-Türkiye çeyrek final karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Polonya karşı karşıya geliyor. Çeyrek final mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde güçlü rakibi Polonya ile karşılaşacak.

Mücadele, Filipinler’in Pasay City kentindeki Mall of Asia Arena’da oynanacak. Karşılaşma bugün, saat 15.00’te başlayacak ve TRT 1, tabii ile Volleyball TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN EFELERİ FORMDA GELİYOR

Türkiye, turnuvadaki son 5 maçını kazanarak büyük bir özgüvenle bu maça çıkıyor. Hollanda, Kanada, Libya, Japonya ve Almanya’yı mağlup eden Filenin Efeleri, çeyrek finalde de aynı seriyi sürdürmek istiyor.

Rakip Polonya ise son maçlarda Kanada, Hollanda, Katar ve Romanya’yı yendi; yalnızca Arjantin’e mağlup oldu. İki ekip de formda görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Turnuvanın eşleşme tablosuna göre Türkiye-Polonya mücadelesinin galibi yarı finalde güçlü rakip İtalya ile kozlarını paylaşacak.

