Filenin Sultanları Polonya’yı devirdi, VNL’de 3’te 3 yaptı

İlk karşılaşmasında Fransa’yı 3-0’la geçen milliler, ikinci maçta ise Tayland’ı yine set vermeden geçmişti. Polonya karşısında ise mücadele tie-break setine uzadı. A Milli Takım, final setinde üstün bir oyun sergileyerek parkeden 3-2 galip ayrıldı.

Maçın set sonuçları şöyle:

Set: Türkiye 25-21 Polonya

Set: Türkiye 18-25 Polonya

Set: Türkiye 25-23 Polonya

Set: Türkiye 22-25 Polonya

Set: Türkiye 15-7 Polonya

Bu galibiyetle Türkiye, VNL 2025’te oynadığı üç maçtan da zaferle ayrılmış oldu. Filenin Sultanları, 1. haftanın son karşılaşmasını 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da ev sahibi Çin’e karşı oynayacak.