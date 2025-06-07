Filenin Sultanları Polonya’yı devirdi, VNL’de 3’te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya’yı zorlu bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etti. Turnuvaya fırtına gibi başlayan Filenin Sultanları, böylece ilk hafta sonunda namağlup unvanını korudu.
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İlk karşılaşmasında Fransa’yı 3-0’la geçen milliler, ikinci maçta ise Tayland’ı yine set vermeden geçmişti. Polonya karşısında ise mücadele tie-break setine uzadı. A Milli Takım, final setinde üstün bir oyun sergileyerek parkeden 3-2 galip ayrıldı.
Maçın set sonuçları şöyle:
Set: Türkiye 25-21 Polonya
Set: Türkiye 18-25 Polonya
Set: Türkiye 25-23 Polonya
Set: Türkiye 22-25 Polonya
Set: Türkiye 15-7 Polonya
Bu galibiyetle Türkiye, VNL 2025’te oynadığı üç maçtan da zaferle ayrılmış oldu. Filenin Sultanları, 1. haftanın son karşılaşmasını 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da ev sahibi Çin’e karşı oynayacak.